Пилоты Air Italy могут перейти на работу в Ryanair

Среда, 19 Февраль 2020 Италия Италия

Пилоты Air Italy могут перейти на работу в Ryanair

Пилоты авиакомпании Air Italy могут перейти на работу в Ryanair.

Во вторник, 18 февраля, в Милане прошла встреча части персонала итальянской компании с представителями руководства ирландской корпорации.

Ранее высказывались предположения, что Ryanair может купить Air Italy, однако руководители ирландской компании заявили, что таких планов у них нет.

О предстоящей ликвидации Air Italy было объявлено 11 февраля. Последний рейс будет выполнен 25 февраля. Владельцы компании объясняют своё решение хроническими финансовыми трудностями. Будет уволено почти полторы тысячи сотрудников. Работники компании проводят акции протеста, но ее руководители не намерены пересматривать своё решение, пишет regnum.ru.

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