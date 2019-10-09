Почти 200 рейсов Alitalia отменены из-за забастовки персонала

Итальянская компания Alitalia отменила 198 рейсов, в основном по национальным и европейским направлениям, как из Италии, так и в Италию из-за забастовки персонала. Об этом сообщил в среду новостной канал Rai News 24.

При этом гарантированы перелеты с до 10:00 (11:00 мск) и с 18:00 (19:00 мск) до 21:00 (22:00 мск). Руководство компании предприняло меры по защите интересов пассажиров, которым предлагается воспользоваться первым возможным рейсом вместо отмененного или потребовать возмещения стоимости билета (до 24 октября). В компании заверили, что 70% пассажиров будут обслужены, пишет ТАСС.

Формально национальным перевозчиком Alitalia перестала быть в 2014 году, когда 49% акций оказавшейся на грани банкротства компании были переданы Etihad Airways из ОАЭ. Однако, авиакомпания продолжала терять по €500 млн в год, а меры и инвестиции Etihad Airways не принесли желаемого подъема. Кризис бывшей государственной компании, долгие годы выживавшей за счет госпомощи, начался более 10 лет назад. Еще в 2008 году Alitalia искала надежного партнера, и основным претендентом была Air France. Однако занимавший тогда пост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лично воспрепятствовал продаже пакета акций французской стороне.

15 октября истекает очередной срок подачи окончательного предложения по "спасению компании". Новыми держателями ее капитала должны стать Государственные железные дороги, Министерство экономики, американская Delta и компания Atlantia. Последняя входит в империю семьи Бенеттон, и ее руководство недавно направило письмо с сомнениями по поводу возможности участия в создании новой Alitalia, учитывая финансовую неуверенность в связи с намерениями правительства отозвать лицензию у другой компании холдинга - Autostrade per ll’Italia на обслуживание автодорог после обвала год назад автомобильной эстакады в Генуе. Тогда погибли более 40 человек. Следствие признало, что профилактические работы проводились недобросовестно.

Сейчас Alitalia находится в режиме чрезвычайного управления, срок которого намного превысил изначально предполагаемые рамки. В последние два года компании удалось выйти на доходный уровень, однако у авиаперевозчика остаются долги. Как ожидается, после создания новой Alitalia 2,8 тыс. сотрудников будут уволены.