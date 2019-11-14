Почти 40 тысяч человек остались без электричества в Италии

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Италия Италия

Почти 40 тысяч человек остались без электричества в Италии

В области Трентино-Альто-Адидже идут сильные снегопады.

Непогода и обильные снегопады привели к перебоям в энергоснабжении ряда районов в северной области Трентино-Альто-Адидже. Как сообщает в среду агентство ANSA, по меньшей мере 39 тыс. жителей оказались без электричества.

Кроме того, из-за обильных снегопадов в Доломитовых Альпах оказались заблокированы горные дороги и отрезаны отдаленные населенные пункты и некоторые дома. За последние сутки на небольших высотах образовались полуметровые сугробы. После небольшого перерыва в пятницу ожидаются новые снегопады и образование 60-сантиметрового слоя снежного покрова. Службы гражданской защиты предупреждают об опасности схода лавин в горах, пишет ТАСС.

Ущерб от наводнения подсчитывают в Венеции, где минувшей ночью уровень моря поднялся до рекордной за последние полвека (с 1966 года) отметки - 187 см. "Высокая вода" - характерный для Венеции природный феномен, вызываемый приливами и лунными циклами, усугубляемый различными природными явлениями. Жизнь в городе оказалась значительно затруднена. Жители и самые смелые туристы в высоких резиновых сапогах передвигаются по выстроенным временным платформам. Многие туристы покидают Венецию. Затопленной оказалась крипта собора Святого Марка, а также нижние этажи многих зданий. Ожидается, что в городе будет введено чрезвычайное положение в связи с природным бедствием.

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