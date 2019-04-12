Почти половина граждан Италии считают, что все политики врут

44% граждан Италии считают, что все без исключения политики нечестны, передает в четверг, 11 апреля, Il Giornale со ссылкой на данные социологического исследования Swg.

«Морально честными» считают политиков 19% граждан, 37% считают, что честность и нечестность представлены в политике примерно в равной степени, пишет regnum.ru.

Такие результаты в целом совпадают со средними показателями в ЕС, отмечает издание. Выше, чем в Италии, уровень граждан, полагающих, что все политики лживы — в Германии, Австрии и Испании, а первое место занимает Франция, где с таким утверждением согласны 55% респондентов.