Почти половина граждан Италии считают, что все политики врут

Пятница, 12 Апрель 2019 Италия Италия

Почти половина граждан Италии считают, что все политики врут

Но во Франции граждан, которые так считают, еще больше.

44% граждан Италии считают, что все без исключения политики нечестны, передает в четверг, 11 апреля, Il Giornale со ссылкой на данные социологического исследования Swg.

«Морально честными» считают политиков 19% граждан, 37% считают, что честность и нечестность представлены в политике примерно в равной степени, пишет regnum.ru.

Такие результаты в целом совпадают со средними показателями в ЕС, отмечает издание. Выше, чем в Италии, уровень граждан, полагающих, что все политики лживы — в Германии, Австрии и Испании, а первое место занимает Франция, где с таким утверждением согласны 55% респондентов.

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