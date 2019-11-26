Почти шесть тысяч мостов в Италии нуждаются в ремонте

Об этом заявил в понедельник, 25 ноября, глава Союза провинций Италии Микеле де Паскале.

В 2018 году после обрушения моста Моранди в Генуе, в результате которого погибли 43 человека, эксперты направляли в правительство список элементов инфраструктуры, где необходимо провести срочные работы — «но ничего не было сделано», отметил де Паскале.

Как сообщалось ранее, 25 ноября в той же провинции (Лигурия) произошло обрушение еще одного моста. На этот раз обошлось без жертв, пишет regnum.ru.