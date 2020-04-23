Почти три миллиона итальянцев вернутся к работе 4 мая

Четверг, 23 Апрель 2020 Италия Италия

Почти три миллиона итальянцев вернутся к работе 4 мая

Согласно плану правительства Италии, около 2,8 миллионов граждан Италии смогут вернуться к работе после частичной отмены ограничений.

Согласно проекту, который будет официально представлен в ближайшие дни, смогут возоновить свою деятельность предприятия автопрома, текстильной промышленности и ряда других.

Все меры санитарной безопасности, включая ношение масок, метровую дистанцию на открытых пространствах и 2-метровую — в закрытых, а также запрет на совместные прогулки группам из более чем 3 человек, будут сохранены. Для прогулок вновь будут открыты парки. Работа транспорта будет организована таким образом, чтобы избегать скопления пассажиров и «часов пик», пишет regnum.ru.

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