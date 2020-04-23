Почти три миллиона итальянцев вернутся к работе 4 мая

Согласно проекту, который будет официально представлен в ближайшие дни, смогут возоновить свою деятельность предприятия автопрома, текстильной промышленности и ряда других.

Все меры санитарной безопасности, включая ношение масок, метровую дистанцию на открытых пространствах и 2-метровую — в закрытых, а также запрет на совместные прогулки группам из более чем 3 человек, будут сохранены. Для прогулок вновь будут открыты парки. Работа транспорта будет организована таким образом, чтобы избегать скопления пассажиров и «часов пик», пишет regnum.ru.