Подоходный налог для семей в Италии может быть снижен до 15%

Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини предложит правительству установить единую ставку НДФЛ для всех семей, годовой доход которых составляет менее 50 тыс. евро, передает Affari Italiani в понедельник, 18 марта.

Сейчас 15% - минимальный уровень дифференцированной ставки. Сальвини предлагает учитывать, какое количество средств налогоплательщик тратит на своих детей, и «вычитать» эти средств из общей оценки его дохода, пишет regnum.ru.

При этом предлагается учитывать не только «семьи» в классическом смысле слова, то есть совместно проживающих родителей и детей, но также и случаи, когда внуки живут с дедушками и бабушками, которые их обеспечивают.

Ранее Сальвини оценил объем необходимым для этой реформы средств в 12−15 млрд евро в год и заявил, что такое решения стало бы «революционным». Подобное снижение налогов оживит внутренний потребительский спрос в Италии, отмечает Affari Italiani.