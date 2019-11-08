Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в центре Италии

Об этом 7 ноября сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Подземные толчки были зафиксированы специалистами в 18:35 (20:35 мск). Очаг подземной стихии находился на глубине 14 км. Эпицентр землетрясения был расположен в пяти километрах от города Балсорано, в котором проживают около 3700 человек, пишет regnum.ru.

Подземные толчки ощутили жители городов Авеццано, Кьети и Риети, а также в столице Италии городе Риме, особенно в его северной части. Многие жители покинули свои дома и опасаются туда возвращаться.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясений не поступало. Сотрудники Национальной службы Гражданской обороны начали проверку в районах, затронутых подземной стихией.