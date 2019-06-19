Полиция Италии провела громкие аресты

Руководители строительной фирмы, принимавшей участие в работах по восстановлению обрушившегося в прошлом году в Генуе "моста Моранди", арестованы по обвинению в связях с мафией, сообщил во вторник журналистам представитель генуэзской прокуратуры.

Как отмечается, речь идет о двух представителях неаполитанской компании Tecnodem, получившей субподряды на проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций моста. Сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью Генуи вместе с коллегами из Неаполя удалось установить, что руководство фирмы имеет тесные контакты с могущественной преступной организацией каморра, действующей на юге Италии. При этом один из фигурантов данного дела оказался лишь подставным лицом и действовал по поручению мафиози. В мае Tecnodem была полностью отстранена от выполнения работ в Генуе, пишет РИА Новости.

В настоящее время следователи проводят серию обысков в Генуе и Неаполе, изымая документы по данному делу. Подробности операции правоохранительных органов будут изложены журналистам в ходе пресс-конференции, которая состоится в 11.00 (12.00 мск) в генуэзской прокуратуре.

Обрушение одного из основных пилонов и большого пролета виадука, построенного на автостраде А10 в Генуе в 1967 году по проекту архитектора Риккардо Моранди, произошло 14 августа 2018 года. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека, серьезные ранения получили около 10 граждан. Более 600 жителей города тогда лишились крова, поскольку были вынуждены оставить дома, расположенные в опасной зоне вблизи моста. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заверил, что мост в Генуе будет полностью восстановлен и торжественно открыт в начале 2020 года.