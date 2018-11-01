Полиция Италии «вооружилась» бронированными Jeep Grand Cherokee

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Полиция Италии «вооружилась» бронированными Jeep Grand Cherokee

Модель Jeep Grand Cherokee модернизировали для парка антитеррористического подразделения итальянских карабинеров.

Силовики получили 19 бронированных «вездеходов».

Jeep Grand Cherokee для полиции Италии наделены соответствующей ливреей кузова, светодиодными проблесковыми маячками в радиаторной решетке, на крыше и багажной двери, а также усиленной подвеской, пишет versiya.info.

Jeep Grand Cherokee для карабинеров оснащен бронированными кузовными панелями. Кроме того, автомобиль получил пулестойкие стекла и покрышки. Также машина оснащена семидюймовыми планшетными ПК на Android, дающими силовикам доступ к базе данных полиции Италии, а также страховиков и автоинспекции.

Бронированный Jeep Grand Cherokee оснащается дизельной установкой 3.0 V6 Multijet отдачей 190 л.с./440 Нм. Пару ей составляет 8-АКПП, передающая крутящий момент на полный привод Quadra-Drive II, получивший электронноуправляемый дифференциал и систему контроля тяги Selec-Terrain.

К слову, ранее итальянская полиция получила Jeep Wrangler, приспособленный для патрулирования пляжей. Автомобиль оснастили оборудованием для силовиков, а также наделили завышенным на 51 мм клиренсом и внедорожной резиной на 32 дюйма.

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