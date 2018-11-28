Полиция Италии заморозила активы владельца «Сампдории»

Среда, 28 Ноябрь 2018 Италия Италия

Полиция Италии заморозила активы владельца «Сампдории»

Итальянская полиция заморозила активы владельца «Сампдории» Массимо Ферреро.

Правоохранительные органы ограничили доступ главы клуба из города Генуя к финансовым ресурсам, так как на данный момент идет расследование по делу в отношении Ферреро о растратах, мошенничестве и отмывании денег.

В нынешнем сезоне «Сампдория» занимает 12 строчку турнирной таблицы серии А, пишет gazeta.ru.

1 декабря ей предстоит матч с «Болоньей» в 22.30 по московскому времени.

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