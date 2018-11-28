Полиция Италии заморозила активы владельца «Сампдории»
Итальянская полиция заморозила активы владельца «Сампдории» Массимо Ферреро.
Правоохранительные органы ограничили доступ главы клуба из города Генуя к финансовым ресурсам, так как на данный момент идет расследование по делу в отношении Ферреро о растратах, мошенничестве и отмывании денег.
В нынешнем сезоне «Сампдория» занимает 12 строчку турнирной таблицы серии А, пишет gazeta.ru.
1 декабря ей предстоит матч с «Болоньей» в 22.30 по московскому времени.