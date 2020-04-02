Полмиллиона самозанятых граждан Италии просят помощи у власти

Четверг, 02 Апрель 2020 Италия Италия

Полмиллиона самозанятых граждан Италии просят помощи у власти

Граждане Италии подали уже более полумиллиона электронных заявок на получение бонуса в 600 евро.

Об этом сообщила журналистам в четверг, 2 апреля, министр труда Нунция Катальфо.

Как сообщалось ранее, на получение такого единовременного бонуса имеют право самозанятые граждане, люди свободных профессий и сезонные рабочие. Таким способом правительство намерено смягчить негативный эффект от приостановки деятельности большинства предприятий страны. Приём заявок начался 1 апреля, пишет regnum.ru.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

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