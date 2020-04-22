Половина граждан Италии поддерживает выход из ЕС и зоны евро

Среда, 22 Апрель 2020 Италия Италия

Половина граждан Италии поддерживает выход из ЕС и зоны евро

Доля граждан Италии, поддерживающих выход из зоны евро, выросла до 47,3% и практически сравнялась с долей граждан, выступающих против (47,8%).

Передает Termometro Politico в среду, 22 апреля, со ссылкой на данные собственного опроса.

Выход Италии из Евросоюза в свою очередь поддерживают 46,1% граждан, против выступают 49%, пишет regnum.ru.

Причина роста «евроскептических» настроений — ситуация, связанная с пандемией коронавируса и отказом ЕС и отдельных страны Евросоюза в прямой поддержке Италии.

Как сообщалось ранее, министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии и введенных ограничений. Вместе с тем министры договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. В итальянской оппозиции полагают, что использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий». Окончательное решение об общих мерах борьбы с последствиями пандемии и ограничений будет принято на саммите лидеров стран ЕС 23 апреля.

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