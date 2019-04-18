Половина итальянской молодежи не доверяет Евросоюзу

Институтам Евросоюза доверяет 49% граждан Италии в возрастных категориях от 15 до 24 и от 25 до 34 лет, передает Termometro Politico в среду, 17 апреля, со ссылкой на социологическое исследование Demos.

При этом молодежь доверяет Евросоюзу значительно больше, чем граждане среднего и старшего возраста. В возрастных группах старше 35 лет показатели находятся на уровне 25−34%. Меньше всего институтам ЕС доверяют граждане в возрасте от 35 до 44 лет (25%), пишет regnum.ru.

В целом в Италии институтам ЕС доверяет 34% граждан. Это сопоставимо с показателями 2016 и 2017 годов, но более чем вдвое ниже, чем в 1998 году, когда уровень «еврооптимистов» составлял 73%.

Одновременно с Италией исследование проводилось еще в пяти странах ЕС. Столь же низкий уровень доверия институтам ЕС зафиксирован во Франции (34%). Несколько выше он в Великобритании (38%) и Нидерландах (49%).

Больше всего «еврооптимистов» — в Венгрии (59%) и Германии (60%). При этом если в Италии, Франции и Великобритании за последние 20 лет уровень доверия к ЕС снизился, то в Германии он, напротив, вырос на 18%.