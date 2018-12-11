Почти половина скоростных поездов в Италии прибывают с опозданием на 5 минут и более, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 10 декабря.

В период с 1 января по 23 ноября 2018 года вовремя приходили лишь 51,5% скоростных поездов. В последние две недели этот показатель вырос на 5%, пишет regnum.ru.

Главная проблема состоит в образовании «очередей» в крупных железнодорожных узлах. Самые перегруженные станции — Termini в Риме и Centrale в Милане.

Руководители железнодорожных говорят о резком увеличении количества скоростных поездов в последние годы.