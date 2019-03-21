Посадочная платформа миссии «ЭкзоМарс-2020» доставлена в Италию

Об этом журналистам сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Совместная программа ESA и «Роскосмоса» по исследованию Марса включает в себя две миссии. Первый этап программы начался в 2016 году, когда с космодрома Байконур была запущена станция «ЭкзоМарс-2016». Она состоит из научного орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) и демонстрационного спускаемого модуля «Скиапарелли», который разбился при посадке из-за ошибки программного обеспечения. Старт второй миссии «ЭкзоМарса» запланирован на июль 2020 года. На борту перелетного модуля, разработанного европейцами, планируется доставить на Марс российский спускаемый аппарат, который опустит на поверхность стационарную автономную научную станцию и марсоход массой около 350 килограммов. В ноябре прошлого года рабочая группа по выбору места посадки для миссии рекомендовала посадить спускаемый аппарат на плато Оксия в северном полушарии Марса, недалеко от экватора. Окончательное решение будет принято в середине 2019 года руководством ESA и «Роскосмоса», пишет nplus1.ru.

Как отметили в «Роскосмосе», отправка составных частей десантного модуля (бортовая аппаратура, батареи, аэродинамический экран и задний кожух) запланирована в несколько этапов в течение 2019 года. Сейчас помимо самой посадочной платформы в Европу также отправлен комплект наземного вспомогательного оборудования и другие элементы конструкции. Итальянская компания TASinI проведет окончательную сборку и испытания десантного модуля и составного космического аппарата.