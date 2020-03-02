Посещаемость итальянских кинотеатров снизилась на 75%
В минувшие выходные, 29 февраля - 1 марта, посещаемость кинотеатров Италии снизилась на 63% в сравнении с показателями предыдущего уик-энда.
Граждане опасаются посещать кинотеатры из-за распространения коронавируса в стране, констатируют эксперты.
По данным властей Италии на вечер 1 марта, в стране было выявлено 1694 случая коронавируса. 34 человека скончались, 83 — выздоровели. Больше всего случаев заболевания наблюдается в северных регионах — Ломбардии (Милан), а также Эмилье-Романье (Болонья) и Венето (Венеция). Предприниматели и министры говорят о значительном экономическом ущербе, прежде всего для сферы туризма, пишет regnum.ru.