Посол КНДР в Италии исчез после приказа вернуться в Пхеньян
Северокорейский посол в Италии Джо Сун Гил вместе с женой в конце 2018 года начали скрываться.
Они обратились к итальянскому правительству с просьбой об обеспечении личной безопасности.
Об этом сообщает Yonhap.
Известно, что Джо инициировал дипломатическую процедуру, направленную на получение гарантий, что он не будет репатриирован, ища убежища в третьей стране.
Дипломат, похоже, решил просить убежища после того, как ему приказали вернуться в Пхеньян, – отмечает издание.
Кроме того, сообщается, что итальянская власть прячет 48-летнего Джо и его семью в безопасном месте, пишет 24tv.ua.