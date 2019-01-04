Посол КНДР в Италии исчез после приказа вернуться в Пхеньян

Они обратились к итальянскому правительству с просьбой об обеспечении личной безопасности.

Об этом сообщает Yonhap.

Известно, что Джо инициировал дипломатическую процедуру, направленную на получение гарантий, что он не будет репатриирован, ища убежища в третьей стране.

Дипломат, похоже, решил просить убежища после того, как ему приказали вернуться в Пхеньян, – отмечает издание.

Кроме того, сообщается, что итальянская власть прячет 48-летнего Джо и его семью в безопасном месте, пишет 24tv.ua.