Посол КНДР в Италии исчез после приказа вернуться в Пхеньян

Пятница, 04 Январь 2019 Италия Италия

Посол КНДР в Италии исчез после приказа вернуться в Пхеньян

Северокорейский посол в Италии Джо Сун Гил вместе с женой в конце 2018 года начали скрываться.

Они обратились к итальянскому правительству с просьбой об обеспечении личной безопасности.

Об этом сообщает Yonhap.

Известно, что Джо инициировал дипломатическую процедуру, направленную на получение гарантий, что он не будет репатриирован, ища убежища в третьей стране.

Дипломат, похоже, решил просить убежища после того, как ему приказали вернуться в Пхеньян, – отмечает издание.

Кроме того, сообщается, что итальянская власть прячет 48-летнего Джо и его семью в безопасном месте, пишет 24tv.ua.

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