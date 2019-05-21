Посол Венесуэлы в Италии заявил об уходе с поста

Посол Венесуэлы в Италии Исаиас Родригес заявил, что вынужден уйти в отставку из-за санкций США в отношении его страны. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA.

По данным агентства, накануне в социальных сетях было распространено письмо дипломата президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, в котором тот сообщил о своей приверженности главе государства и объяснил, что из-за американских санкций, поддержанных банковской системой Италии, он не может более выполнять свои обязанности. При этом Родригес отметил, что его решение об отставке окончательное, пишет ТАСС.

Агентство приводит также выдержки из послания, в котором дипломат объясняет, что остался фактически нищим. "Моя жена продала наряды, подаренные ее бывшим супругом, чтобы выжить. Я выставил на продажу автомобиль, приобретенный после прибытия в посольство. Мой счет заморожен, а итальянские банки закрыли передо мной двери", - пишет бывший посол. Кроме того, он указывает, что хотел бы заниматься воспитанием внуков.