Посольство России в Италии продолжает работу в штатном режиме

Об этом сообщил посол России в Италии Сергей Разов в интервью газете Giornale, опубликованном 26 марта, пишет regnum.ru.

Он подчеркнул, что посольство и генеральные консульства не могут прекратить работу. Дипломаты занимаются в том числе помощью соотечественникам, которые хотят вернуться из Италии в Россию. Также они информируют российские власти о том, что происходит в Италии и какие меры принимает правительство этой страны.

В посольстве отменены встречи и массовые мероприятия, работа продолжается с соблюдением мер предосторожности.