Посольство России в Италии продолжает работу в штатном режиме
Российские дипломатические представительства в Италии продолжают работу в штатном режиме, выполняя требования местных властей, введённые в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщил посол России в Италии Сергей Разов в интервью газете Giornale, опубликованном 26 марта, пишет regnum.ru.
Он подчеркнул, что посольство и генеральные консульства не могут прекратить работу. Дипломаты занимаются в том числе помощью соотечественникам, которые хотят вернуться из Италии в Россию. Также они информируют российские власти о том, что происходит в Италии и какие меры принимает правительство этой страны.
В посольстве отменены встречи и массовые мероприятия, работа продолжается с соблюдением мер предосторожности.