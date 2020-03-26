Посольство России в Италии продолжает работу в штатном режиме

Четверг, 26 Март 2020 Италия Италия

Посольство России в Италии продолжает работу в штатном режиме

Российские дипломатические представительства в Италии продолжают работу в штатном режиме, выполняя требования местных властей, введённые в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил посол России в Италии Сергей Разов в интервью газете Giornale, опубликованном 26 марта, пишет regnum.ru.

Он подчеркнул, что посольство и генеральные консульства не могут прекратить работу. Дипломаты занимаются в том числе помощью соотечественникам, которые хотят вернуться из Италии в Россию. Также они информируют российские власти о том, что происходит в Италии и какие меры принимает правительство этой страны.

В посольстве отменены встречи и массовые мероприятия, работа продолжается с соблюдением мер предосторожности.

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