Пострадавших от коронавируса в Италии освободят от уплаты налогов

Понедельник, 02 Март 2020 Италия Италия

Пострадавших от коронавируса в Италии освободят от уплаты налогов

Жителей итальянских городков, изолированных от внешнего мира из-за распространения коронавируса, временно освободят от уплаты налогов.

Об этом заявила в пятницу, 28 февраля, министр труда Нунция Катальфо.

Норма будет действовать как минимум до 30 апреля. Ранее сообщалось, что жителей этих городков решением правительства также освободят от оплаты коммунальных платежей, в том числе за вывоз мусора, пишет regnum.ru.

По данным властей Италии на вечер 27 февраля, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)