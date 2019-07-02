Пожилая итальянка на велосипеде доехала до Кемерова

Франческа Филиппи едет на двухколёсном транспорте из Рима до Владивостока.

Солидный возраст не мешает итальянской бабушке совершать длительные путешествия на велосипеде. Франческа Филиппи задумала доехать из Рима до Владивостока. Очередную остановку женщина сделала в Кемерове, сообщает avoka.do.

До этого велосипедистка провела несколько дней в Новосибирске. Итальянка говорит, что хочет узнать Россию поближе.