Пожилая итальянка на велосипеде доехала до Кемерова

Вторник, 02 Июль 2019 Италия Италия

Пожилая итальянка на велосипеде доехала до Кемерова

69-летняя жительница Италии доехала на велосипеде до Кемерова.

Франческа Филиппи едет на двухколёсном транспорте из Рима до Владивостока.

Солидный возраст не мешает итальянской бабушке совершать длительные путешествия на велосипеде. Франческа Филиппи задумала доехать из Рима до Владивостока. Очередную остановку женщина сделала в Кемерове, сообщает avoka.do.

До этого велосипедистка провела несколько дней в Новосибирске. Итальянка говорит, что хочет узнать Россию поближе.

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