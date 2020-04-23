Правительство Италии обвинили в сокрытии угрозы эпидемии

В частности, эксперты тогда предположили, что если события будут развиваться по самому неблагоприятному сценарию, то может погибнуть от 600 до 800 тысяч жителей Италии - носителей коронавируса, пишет regnum.ru.

Итальянская оппозиция подвергла резкой критике и то, что правительство не стало сообщать о таком докладе, и то, что ограничительные меры начали приниматься только несколькими неделями позднее.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца будет приглашен в парламентский комитет по национальной безопасности для дачи объяснений, сообщили депутаты.