Правительство Италии обвинили в сокрытии угрозы эпидемии

Четверг, 23 Апрель 2020 Италия Италия

Правительство Италии обвинили в сокрытии угрозы эпидемии

Уже в начале февраля 2020 года эксперты подготовили для правительства Италии доклад о возможных рисках пандемии коронавируса, однако правительство об этом плане ничего не сообщило общественности.

В частности, эксперты тогда предположили, что если события будут развиваться по самому неблагоприятному сценарию, то может погибнуть от 600 до 800 тысяч жителей Италии - носителей коронавируса, пишет regnum.ru.

Итальянская оппозиция подвергла резкой критике и то, что правительство не стало сообщать о таком докладе, и то, что ограничительные меры начали приниматься только несколькими неделями позднее.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца будет приглашен в парламентский комитет по национальной безопасности для дачи объяснений, сообщили депутаты.

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