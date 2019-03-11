Правительство Италии поможет Милану провести Олимпиаду-2026

Власти Италии должны оказать необходимую поддержку властям Милана и Кортины д’Ампеццо в случае получения ими права на проведение зимней Олимпиады 2026 года, заявил в понедельник, 11 марта, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Messaggero.

Олимпиада может стать прекрасной «витриной» страны в целом и ее северных регионов в частности, считает Сальвини.

Как сообщалось ранее, правительство Италии подписало официальную заявку Милана и Кортины на проведение Олимпийских игр 2026. Досье направлено главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. В заявке сказано, что 93% необходимой инфраструктуры в Милане и Кортине уже существует, пишет regnum.ru.

Первоначально планировалось, что Италия предложит провести Олимпиаду в трех городах. Впоследствии власти Турина отказались от участия в проекте, а представители национального правительства заявили, что не будут брать на себя расходы на проведение Олимпиады, хотя не будут и возражать против ее проведения в Милане и Кортине.