Правительство Италии повысит штрафы за нарушения правил карантина в 15 раз

Предполагается, что максимальные штрафы для граждан, находящихся на улице без подтвержденной уважительной причины (дорога на работу или обратно, визит к врачу, исключительные обстоятельства) будут увеличены с 206 до 3000 евро.

Ранее сообщалось, что по данным правоохранительных органов каждый 20-й гражданин, в отношении которого была проведена проверка (92 тысячи из 2 миллионов), находился в общественном месте без необходимости.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, пишет regnum.ru.

По данным на 23 марта, от коронавируса в Италии умерли 6077 человек, количество жертв за сутки выросло на 601. Выздоровели 7432 человека, днем ранее этот показатель составлял 7024. Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 63 928 человек, почти на 5000 больше, чем днем ранее.