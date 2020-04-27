Правительство Италии продлит запрет на увольнение работников

Об сообщают национальные СМИ в понедельник, 27 апреля.

Речь идет как об индивидуальных, так и о коллективных увольнениях: ни реорганизация производства, ни заключение о низкой производительности труда того или иного сотрудника не могут быть основанием для увольнения, пишет regnum.ru.

По данным на 26 апреля, в Италии умерли 26 644 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 260. Днем ранее показатель увеличился на 415. Выздоровели 64 928 человек, за день этот показатель увеличился на 1808 (днем ранее - на 2622). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2324 (днем ранее - на 2357). В настоящее время заражены 106 103 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 197 675.