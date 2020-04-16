Правительству Италии советуют вновь повысить пенсионный возраст

Четверг, 16 Апрель 2020 Италия Италия

Правительству Италии советуют вновь повысить пенсионный возраст

Группа итальянских либеральных экономистов направила Джузеппе Конте и Серджо Маттарелле предложения по мерам для восстановления экономики страны.

Эксперты, в число которых вошел и экс-министр экономики и финансов Джованни Триа, советуют правительству снизить уровень налоговой нагрузки (так, чтобы он не превышал 40% — сейчас показатель приближается к 50%), а также отменить утвержденные в 2019 году решения о снижении пенсионного возраста и выплатах всем малоимущим гражданам, пишет regnum.ru.

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