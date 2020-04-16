Правительству Италии советуют вновь повысить пенсионный возраст

Эксперты, в число которых вошел и экс-министр экономики и финансов Джованни Триа, советуют правительству снизить уровень налоговой нагрузки (так, чтобы он не превышал 40% — сейчас показатель приближается к 50%), а также отменить утвержденные в 2019 году решения о снижении пенсионного возраста и выплатах всем малоимущим гражданам, пишет regnum.ru.