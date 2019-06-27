Правозащитники из Sea-Watch все-таки привезли мигрантов в Италию

«Я решил войти в порт Лампедузы. Я знаю, чем рискую, но 42 потерпевших кораблекрушение на борту истощены. Я доставляю их в безопасное место», — заявил капитан катера Sea-Watch 3.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини уже заявил, что Sea-Watch — это «корабль вне закона», и потребовал осуществить аресты, пишет regnum.ru.