Правящая партия Италии проведет опрос о доверии лидеру

Четверг, 30 Май 2019 Италия Италия

Правящая партия Италии проведет опрос о доверии лидеру

Показатели «Движения 5 звезд» снизились вдвое.

Итальянская партия «Движение 5 звезд» проведет опрос своих избирателей о доверии к нынешнему лидеру партии Луиджи Ди Майо.

Опрос будет проведен на одной из онлайн-платформ, и участвовать в нем смогут только избиратели этой партии, пишет regnum.ru.

На выборах в Европарламент «Движение 5 звезд» получило чуть более 17% голосов, что почти вдвое хуже результата партии на национальных выборах годичной давности (32,7%).

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