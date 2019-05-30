Правящая партия Италии проведет опрос о доверии лидеру
Показатели «Движения 5 звезд» снизились вдвое.
Итальянская партия «Движение 5 звезд» проведет опрос своих избирателей о доверии к нынешнему лидеру партии Луиджи Ди Майо.
Опрос будет проведен на одной из онлайн-платформ, и участвовать в нем смогут только избиратели этой партии, пишет regnum.ru.
На выборах в Европарламент «Движение 5 звезд» получило чуть более 17% голосов, что почти вдвое хуже результата партии на национальных выборах годичной давности (32,7%).