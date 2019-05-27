Правые евроскептики лидируют на выборах в Европарламент в Италии

Об этои свидетельствуют первые данные exit poll, которые после закрытия избирательных участков в стране распространил телеканал Rainews24.

Таким образом "Лига", в ходе предвыборной кампании выступавшая против нынешней политики Евросоюза и неоднократно подвергавшая критике его руководство, официально становится самой популярной политической силой страны, опережая союзников по правительственной коалиции "Движение 5 звезд".

"Движение", которое принято называть популистской силой, согласно первым результатам, занимает третье место, получая от 18,5 до 22,5 % голосов. Второе место исследование отдает ранее правившей Демократической партии, предварительно набирающей 21-25%.

Избирательные участки в Италии закрылись последними в 23.00, пишет РИА Новости.

Явка на 19.00 местного времени составила 43,8%, показав незначительный рост по сравнению с голосованием 2014 года.

Согласно данным exit poll, опубликованным новостным телеканалом SkyTG24, "Лига", которую возглавляет вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, набирает от 27 до 30%. Демпартия получает от 21,5%-24,5%, "Д5З" – 20-23%.

На всеобщих выборах марта 2018 года "Лига" получила 17% голосов избирателей. "Движение" по их итогам стало самой популярной политической силой с 32% голосов. Его лидер Луиджи Ди Майо занял пост вице-премьера и возглавил министерство экономического развития.

Одним из пунктов "правительственного контракта", который "Лига" и "Д5З" заключили перед формированием нового кабинета министров, была объявлена работа в части отмены антироссийских санкций. Кроме того, в программе говорится о намерении "вновь обсудить договоры Европейского союза" и "вместе с европейскими партнерами пересмотреть" основополагающие механизмы экономического управления ЕС.

Первые неофициальные итоги выборов в Италии в сравнении с голосованием 2014 показывают рост популярности "Лиги", которая пять лет назад едва преодолела 6-процентный барьер. Находившаяся в то время у власти левоцентристская Демпартия пользовалась рекордной поддержкой 40,8% в избирателей, а оппозиционное тогда "Д5З" получило 21,2% голосов.

Итоги голосования в Европарламент в Италии станут тестом на популярность для ведущих политических партий страны и обновят баланс сил между "Движением" и "Лигой" в рамках двухпартийной правящей коалиции, что может сказаться на будущем правительства.