Премьер Италии Конте совершил визит в Ливию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в воскресенье совершил визит в Ливию, где встретился с главой Правительства национального согласия Файезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, сообщила канцелярия правительственного Дворца Киджи.

"В Триполи председатель Совета министров встретился с председателем Президентского совета Файезом Сарраджем, а затем с председателем Высшего государственного совета Халедом Мишри. Впоследствии он совершил визит на морскую базу Абу Ситта, чтобы поприветствовать военный персонал, выполняющий миссию в Триполи. В Бенгази Конте встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром", - говорится в кратком сообщении Дворца Киджи.

Как стало известно местным СМИ, вечером в Тобруке Конте также намерен провести встречу со спикером парламента Ливии Агилой Салехом, после чего премьер возвратится в Рим.

В середине ноября в Палермо по инициативе Конте прошла двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию. Несмотря на проведенные на ее полях встречи со сторонами конфликта, значимых прорывов там не произошло, а в итоговой декларации участники конференции ограничились констатацией приверженности общим идеям о необходимости борьбы с терроризмом и преодоления затянувшегося кризиса в Ливии демократическим путем. В начале декабря в Риме побывал Хафтар, который провел продолжительные переговоры с Конте, пишет РИА Новости.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.