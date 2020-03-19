Премьер Италии не исключил ужесточения карантинных мер

По его словам, итальянцы не смогут сразу вернуться к нормальной жизни после того, как число случаев заражения коронавирусом пойдёт на спад. Систему удалось спасти от краха, но чрезвычайные меры необходимо и дальше соблюдать, пишет news.ru.

Ясно, что меры, которые мы приняли, не могут быть не продлены после их истечения, — отметил политик в интервью газете il Corriere della Sera.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания.