Премьер Италии не намерен создавать собственную партию

В мае 2018 года Конте в качестве компромиссной фигуры возглавил коалиционное правительство популистов и «Лиги», в сентябре 2019 года — коалиционное правительство популистов, либералов и партии Маттео Ренци, пишет regnum.ru.

Социологи неоднократно проводили опросы, согласно которым гипотетическая «центристская партия Конте» могла бы претендовать на попадание в парламент.