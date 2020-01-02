Премьер Италии не намерен создавать собственную партию

Четверг, 02 Январь 2020 Италия Италия

Премьер Италии не намерен создавать собственную партию

Джузеппе Конте намерен в обозримом будущем продолжить заниматься политикой, но не планирует создавать собственной партии.

В мае 2018 года Конте в качестве компромиссной фигуры возглавил коалиционное правительство популистов и «Лиги», в сентябре 2019 года — коалиционное правительство популистов, либералов и партии Маттео Ренци, пишет regnum.ru.

Социологи неоднократно проводили опросы, согласно которым гипотетическая «центристская партия Конте» могла бы претендовать на попадание в парламент.

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