Премьер Италии объявил об отставке

Среда, 21 Август 2019 Италия Италия

Премьер Италии объявил об отставке

Президент Италии во вторник вечером принял отставку премьер-министра страны и предложил ему продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса.

"Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", - говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.

Беседа Конте и Маттареллы продолжалась около 15 минут.

Согласно сообщению, в среду в 16.00 по местному времени глава государства начнет консультации по выходу из нынешнего правительственного кризиса. Они начнутся с телефонной беседы с бывшим президентом Италии Джорджо Наполитано. Затем Маттарелла поочередно примет спикеров Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, а также делегации основных парламентских партий страны.

Целью подобных консультаций является определить, существуют ли условия для формирования нового парламентского большинства или Италии предстоит провести внеочередные выборы. Консультации завершатся в четверг вечером, пишет РИА Новости.

Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. Во вторник состоялось специальное заседание Сената, на котором Конте объявил, что подаст прошение об отставке президенту Маттарелле. В своем выступлении Конте подчеркнул, что Сальвини начал политический кризис, преследуя "личные интересы и интересы своей партии". Салвини в свою очередь заявил, что не боится "суда итальянцев", и вновь призвал к досрочным выборам.

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