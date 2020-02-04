Премьер Италии посетил госпиталь, в котором изолировали коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе итальянского правительства.

Во время встречи с руководителями и персоналам госпиталя, которая длилась чуть меньше полутора часов, Конте от имени правительства выразил благодарность специалистам, а также уверил их, что правительство со своей стороны принимает все возможные меры для того, чтобы избежать распространения коронавируса в Италии, пишет regnum.ru.

Врачи, в свою очередь, рассказали Конте о своей работе, а также сообщили, что состояние двух граждан КНР с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в настоящее время стабильно, они остаются под наблюдением специалистов.