Премьер Италии посетил госпиталь, в котором изолировали коронавирус

Вторник, 04 Февраль 2020 Италия Италия

Премьер Италии посетил госпиталь, в котором изолировали коронавирус

Джузеппе Конте посетил римский госпиталь Спалландзани, специалистам которого ранее удалось изолировать коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе итальянского правительства.

Во время встречи с руководителями и персоналам госпиталя, которая длилась чуть меньше полутора часов, Конте от имени правительства выразил благодарность специалистам, а также уверил их, что правительство со своей стороны принимает все возможные меры для того, чтобы избежать распространения коронавируса в Италии, пишет regnum.ru.

Врачи, в свою очередь, рассказали Конте о своей работе, а также сообщили, что состояние двух граждан КНР с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в настоящее время стабильно, они остаются под наблюдением специалистов.

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