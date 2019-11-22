Премьер Италии позвал министров на ужин для поднятия командного духа

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Италия Италия

Премьер Италии позвал министров на ужин для поднятия командного духа

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригласил членов правительства страны на ужин.

Ужин должен состояться сразу после заседания правительства. Цель такого мероприятия — поднять командный дух в правительстве, пишет regnum.ru.

Действующее правительство Италии было сформировано либералами, популистами и партией Маттео Ренци в сентябре 2019 года без проведения выборов. Совокупный рейтинг правящих партий на 7−8% ниже рейтинга оппозиции, поэтому партиям власти приходится преодолевать внутренние конфликты — досрочные выборы оставят без власти каждую из этих партий, программы которых имеют мало общего между собой.

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