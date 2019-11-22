Премьер Италии позвал министров на ужин для поднятия командного духа

Ужин должен состояться сразу после заседания правительства. Цель такого мероприятия — поднять командный дух в правительстве, пишет regnum.ru.

Действующее правительство Италии было сформировано либералами, популистами и партией Маттео Ренци в сентябре 2019 года без проведения выборов. Совокупный рейтинг правящих партий на 7−8% ниже рейтинга оппозиции, поэтому партиям власти приходится преодолевать внутренние конфликты — досрочные выборы оставят без власти каждую из этих партий, программы которых имеют мало общего между собой.