Премьер Италии пригрозил Сальвини судебным иском

Ранее Сальвини сообщил, что Конте от имени Италии согласился с реформой так называемого «механизма стабильности ЕС», причем не проинформировал об этом своем согласии на министров, ни депутатов.

Упомянутый «механизм» после реформы станет еще более вредным для Италии, чем является сейчас, поскольку расширит полномочия ЕС по вмешательству в экономику стран с высоким госдолгом, полагают оппозиционеры.

Конте в свою очередь утверждает, что предложение неоднократно обсуждалось предыдущим составом правительства, в которое входил и Сальвини, и что лидер «Лиги» не высказывал никаких возражений. Сальвини в свою очередь опровергает это свое «согласие», пишет regnum.ru.

Если Конте решит подать в суд, ему придется «становиться в очередь», ранее с подобными заявлениями выступали и другие оппоненты Сальвини, сказал лидер «Лиги».