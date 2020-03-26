Премьер Италии примет участие в видеоконференции G20 по коронавирусу

Об этом заявили в правительственном дворце Киджи.

В администрации председателя правительства уточнили, что участие Конте в экстренном саммите лидеров группы «Большой двадцатки», который пройдёт в формате видеоконференции, запланировано на 13:00 по местному времени, пишет regnum.ru.

«У премьер-министра Конте сегодня после выступления в Сенате запланирована видеоконференция с лидерами «Двадцатки», — приводит ТАСС слова представителя администрации премьер-министра.