Премьер Италии продал Брюсселю границы страны

Он заявил об этом в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook в пятницу, 13 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Правительство, сформированное партиями, не имеющими поддержки большинства населения, появившееся без проведения выборов, ведущее политику, прямо противоположную той, которую ждут граждане, не продержится долго, вновь подчеркнул Сальвини.

Власти Италии при предыдущем правительстве делали ставку на ограничение нелегальной миграции и полное закрытие портов страны для их перевозчиков, пишет regnum.ru.

Однако с уходом из правительства «Лиги» Маттео Сальвини позиция изменилась, теперь итальянские власти выражают готовность принимать мигрантов, но требуют, чтобы другие страны ЕС непременно принимали участие в их распределении.

Правила ЕС и сейчас предполагают подобную обязанность всех стран-членов, действия нового правительства Италии приведут только к увеличению числа нелегальных мигрантов на ее собственной территории, роста перераспределения не произойдет, полагают оппоненты нынешнего правительства.