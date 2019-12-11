Премьер Италии увеличит объем госинвестиций на 7 млрд евро

Среда, 11 Декабрь 2019 Италия Италия

Премьер Италии увеличит объем госинвестиций на 7 млрд евро

В начале 2020 года правительство Италии представит обновленный проект государственных инвестиций.

Об этом заявил во вторник, 10 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Объем дополнительных инвестиций должен составить 7 млрд евро на период 2020—2022 годов (срок полномочий правительства Конте закончится в марте 2023 года), пишет regnum.ru.

При этом Конте отметил, что правительство рассчитывает увеличить объем не только своих инвестиций, но и инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства.

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