Премьер Италии встал за диджейский пульт
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини встал за диджейский пульт на музыкальном фестивале в италььянской провинции Равенна.
Об этом сообщает UrbanPost.
По информации издания, политик появился на курорте без охраны и устроил вместе с другими отдыхающими зажигательные танцы в одних шортах. Затем Сальвини встал за диджейский пульт и исполнил несколько треков, собрав весь пляж на танцполе, пишет gazeta.ru.
Отмечается, что видео с музыкальным сетом итальянского премьера уже разлетелись по сети, собрав множество комментариев пользователей.