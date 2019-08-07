Премьер Италии встал за диджейский пульт

Среда, 07 Август 2019 Италия Италия

Премьер Италии встал за диджейский пульт

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини встал за диджейский пульт на музыкальном фестивале в италььянской провинции Равенна.

Об этом сообщает UrbanPost.

По информации издания, политик появился на курорте без охраны и устроил вместе с другими отдыхающими зажигательные танцы в одних шортах. Затем Сальвини встал за диджейский пульт и исполнил несколько треков, собрав весь пляж на танцполе, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что видео с музыкальным сетом итальянского премьера уже разлетелись по сети, собрав множество комментариев пользователей.

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