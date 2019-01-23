Премьер-министр Италии о дружбе с Францией

Среда, 23 Январь 2019 Италия Италия

Премьер-министр Италии о дружбе с Францией

Премьер-министр Италии призвал ЕС «более трезво поддерживать социально-экономическое развитие африканских стран».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул «историческую дружбу» своей страны с Францией вскоре после яростных нападок его двух заместителей, Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, на Париж и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает regnum.ru.

«В ситуации, когда Европа переживает особенно критическую фазу, сокрушенную тяжестью миграционных потоков и неспособную выразить общую и единую политическую стратегию, вполне законно подвергать сомнению эффективность глобальной политики, проводимой на уровне Европейского союза и его государств-членов», — говорится в заявлении Джузеппе Конте.

«Это не значит ставить под сомнение нашу историческую дружбу с Францией и тем более с французским народом. Она остается сильной и твердой, несмотря на различные политические дискуссии», — добавил премьер-министр Италии.

Джузеппе Конте призвал ЕС «более трезво поддерживать социально-экономическое развитие африканских стран». «Мы продолжим тесную работу с французским правительством, с европейскими институтами и странами, чтобы найти общее решение», — заключил глава итальянского правительства.

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