Премьер-министр Италии пообещал снизить молодежную безработицу

Среда, 22 Май 2019 Италия Италия

Премьер-министр Италии пообещал снизить молодежную безработицу

Уровень молодежной незанятости в стране снижается, но очень медленно.

Одним из приоритетов правительства Италии на предстоящем, «втором» этапе его работы (который начнется после выборов в Европарламент) станет борьба с молодежной незанятостью, заявил во вторник, 21 мая, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает regnum.ru.

В течение 2018 года уровень молодежной незанятости (доля граждан в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают) снизился на 1,5% и в начале 2019 года составлял около 31%.

Кроме того, в числе приоритетов правительства на новом этапе его работы будет увеличение государственных инвестиций в сферы науки, здравоохранения и образования, а также экологические проблемы, отметил Конте.

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