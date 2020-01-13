Премьер-министр Италии посетит с рабочим визитом Турцию
13 января в Турцию прибудет с рабочим визитом премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на Управление по связям администрации президента Турции.
По данным журналистов, лидеры двух стран обсудят шаги по углублению турецко-итальянского сотрудничества, а также обменяются мнениями по региональным и международным процессам, пишет regnum.ru.
Отмечается, что Конте посетит Турцию по приглашению Эрдогана.