Премьер-министр Италии посетит с рабочим визитом Турцию

Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на Управление по связям администрации президента Турции.

По данным журналистов, лидеры двух стран обсудят шаги по углублению турецко-итальянского сотрудничества, а также обменяются мнениями по региональным и международным процессам, пишет regnum.ru.

Отмечается, что Конте посетит Турцию по приглашению Эрдогана.