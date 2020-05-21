Премьер-министр Италии призвал сограждан провести отпуск на Родине

Это не только окажет поддержку туристическому сектору, в особой степени пострадавшему от последствий эпидемии (прежде всего от полного отсутствия иностранных туристов), но также позволит самим гражданам лучше узнать богатства Италии, отметил Конте.

Он также напомнил, что государство вернет от 150 до 500 евро всем тем гражданам с годовым семейным доходом ниже 35 тысяч евро, кто проведет отпуск в Италии, и пообещал, что правительство примет и новые меры поддержки туристической отрасли в дополнение к уже утвержденным, пишет regnum.ru.