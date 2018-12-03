Президент Италии подписал декрет, ограничивающий миграцию
«Декрет Сальвини» предполагает сокращение расходов государства на прием мигрантов и увеличение расходов на безопасность.
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о безопасности и миграции, сообщили в пресс-службе президента в понедельник, 3 декабря, пишет regnum.ru.
Ранее документ был утвержден правительством и обеими палатами итальянского парламента и таким образом вступает в силу.
«Декрет Сальвини», как его называют по фамилии автора, предполагает сокращение расходов государства на прием мигрантов и их пропорциональное увеличение на обеспечение безопасности, в том числе на борьбу с мафией и нелегальной миграцией.