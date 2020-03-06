Президент Италии призвал сограждан к единству и согласию

Пятница, 06 Март 2020 Италия Италия

Президент Италии призвал сограждан к единству и согласию

В связи с распространением коронавируса Италия переживает особенно сложный и ответственный момент в своей истории.

Об этом заявил в специальном видеообращении к согражданам в четверг, 5 марта, президент страны Серджо Маттарелла.

Для того чтобы справиться с медицинскими и экономическими вызовами, нужна не только работа врачей и властей, но также «единство, согласие и участие» со стороны каждого гражданина, отметил формальный глава государства.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек, пишет regnum.ru.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут, в первую очередь, отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.

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