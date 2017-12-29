Президент Италии распустил парламент

«Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав спикеров двух палат парламента, в соответствии с 88 статьей конституции, подписал указ о роспуске Сената (верхней палаты парламента) и Палаты депутатов (нижней палаты парламента), который также был подписан председателем Совета министров Италии, – говорится в официальном сообщении.

Маттарелла также подписал указ о проведении парламентских выборов в стране 4 марта 2018 года, euromag.ru.