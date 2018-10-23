Президент Италии утвердил налоговую реформу

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет правительства о налоговой реформе, сообщает пресс-служба президента во вторник, 23 октября.

Ключевой пункт касается «налоговой амнистии». Без штрафных санкций можно будет дополнительно сообщить государству о не более чем 30% от суммы уже задекларированного дохода, при этом указанная в декларации общая сумма не должна будет превышать 100 тысяч евро, пишет regnum.ru.

Ранее сформировавшие итальянскую коалицию «Движение 5 звезд» и «Лига» вступили в первый в истории коалиции публичный спор. В «Движении» заявили, что текст документа был изменен после заседания правительства.

В «Лиге» опровергали правки задним числом и намекали на невнимательность коллег по коалиции. Министры собрались еще раз и повторно утвердили текст декрета уже без оспариваемого пункта.