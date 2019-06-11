Президент Италии – все зависит от сотрудничества стран

Сохранение мира и безопасности зависит от экономического сотрудничества государств, а не их конкуренции, заявил президент Италии Серджо Маттарелла, выступая в понедельник в Женеве на открытии 108-й сессии Международной конференции труда, посвященной 100-летию Международной организации труда (МОТ).

"Мир возможен только в контексте социальной справедливости, которая требует экономического сотрудничества, а не конкуренции. Универсальность мира происходит из международного характера сотрудничества", - заявил он.

По его словам, международные договоры, которые отвечают за будущее мира, должны учитывать нынешнюю социальную ситуацию, чтобы не допускать роста безработицы. Итальянский президент напомнил, что в настоящее время свыше 100 миллионов человек в мире находятся без работы, а почти один миллиард человек живет за чертой бедности. Несмотря на то, что международное сообщество в курсе данной ситуации, никаких конкретных шагов для ее решения до сих пор предпринято не было. Поэтому важно, что в рамках нынешней конференции МОТ обсуждается будущее труда, пишет РИА Новости.

"Текущая технологическая революция создает новые проблемы. Мы переходим от традиционной к цифровой экономике. Поэтому необходимые знания и навыки должны быть широко доступны, чтобы добиться социального и экономического роста и избежать негативных спиралей, которые сопровождают такие переходные периоды", - добавил он.

В Женеве в понедельник открылась 108-я сессия Международной конференции труда, посвященная 100-летию Международной организации труда. Конференция продлится до 21 июня, в ней принимают участие свыше 40 глав государств и правительств, более 5 тысяч представителей профсоюзов и предпринимателей из 187 стран мира. Российскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Его выступление запланировано на 11 июня. В этот же день на конференции выступят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.